15 साल तक दिया सास-ससुर का साथ, अब बहुओं का होगा सम्मान, चर्चा में राजस्थान का ये अनूठा आयोजन

राजस्थान हमेशा से अपनी संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। उदयपुर का यह "सास-बहू मिलन" केवल एक इवेंट नहीं है, बल्कि यह संदेश देता है कि सास-ससुर बोझ नहीं, बल्कि घर की नींव हैं। सोशल मीडिया पर 'सास-बहू' के नेगेटिव मीम्स के बीच यह एक पॉजिटिव स्टोरी पेश करता है।



15 साल तक एक साथ रहना सहनशीलता और प्रेम का प्रतीक है। 31 मई को झूलेलाल भवन में जब ये बहुएं सम्मानित होंगी, तो वह पल न केवल उन परिवारों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए गौरवशाली होगा।