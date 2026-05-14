जनगणना 2027: उदयपुर बना प्रदेश में मॉडल, 21500 से अधिक लोगों ने की स्व-गणना

स्व-गणना अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने शुरुआत से ही बहुस्तरीय प्रयास किए।जनगणना ऐप और ऑनलाइन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी साझा किए जाने के बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी और परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग स्वयं आगे आकर ऑनलाइन पंजीकरण कर रहे हैं। जिला जनगणना अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि विभिन्न विभागों में समय-समय पर प्रशिक्षण और विशेष कैम्प लगाए जा रहे हैं। 1 मई को जिला परिषद सभागार में अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा सामूहिक स्व-गणना की गई। इस दौरान संभागीय आयुक्त और पुलिस अधीक्षक ने भी भाग लेकर लोगों को प्रेरित किया। इस अभियान में शिक्षा, बैंकिंग और उद्योग जगत भी जुड़ा।---