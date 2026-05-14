Rajasthan: आहड़ और हड़प्पा संस्कृति का 4000 साल पुराना संबंध उजागर, मिट्टी के बर्तनों ने खोला इतिहास का राज

Ancient Civilizations Confluence In Nagaur: राजस्थान में पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिकों ने नागौर की सीमा क्षेत्र में 4000 वर्ष पुरानी आहड़ संस्कृति से जुड़ी नई साइट खोज निकाली है। वर्ष 2022 में पहली बार यहां अवशेष मिले थे। हाल ही में राजस्थान विद्यापीठ के पुरातत्व साहित्य संस्थान में इनके विश्लेषण और शोध अध्ययन में नई साइट के तथ्य सामने आए हैं। यह साइट न केवल आहड़ संस्कृति के विस्तार को दर्शाती है, बल्कि भारत की दो प्राचीन सभ्यताओं सिंधु घाटी (हड़प्पा) और आहड़ के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों की नई कड़ी भी खोल रही है।