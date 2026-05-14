14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan: आहड़ और हड़प्पा संस्कृति का 4000 साल पुराना संबंध उजागर, मिट्टी के बर्तनों ने खोला इतिहास का राज

राजस्थान के नागौर क्षेत्र में आहड़ संस्कृति से जुड़ी 4000 वर्ष पुरानी नई साइट की खोज ने इतिहासकारों को महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। इस खोज से सिंधु घाटी सभ्यता और आहड़ संस्कृति के बीच संभावित व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों की नई समझ सामने आई है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

image

गौरव शर्मा

May 14, 2026

Ahar and Harappan Cultures

नुकीले चर्ट पत्थर के अवशेष भी मिले हैं, जिनका उपयोग प्राचीन काल में औजार बनाने या आग जलाने के लिए किया जाता था (फोटो: पत्रिका)

Ancient Civilizations Confluence In Nagaur: राजस्थान में पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिकों ने नागौर की सीमा क्षेत्र में 4000 वर्ष पुरानी आहड़ संस्कृति से जुड़ी नई साइट खोज निकाली है। वर्ष 2022 में पहली बार यहां अवशेष मिले थे। हाल ही में राजस्थान विद्यापीठ के पुरातत्व साहित्य संस्थान में इनके विश्लेषण और शोध अध्ययन में नई साइट के तथ्य सामने आए हैं। यह साइट न केवल आहड़ संस्कृति के विस्तार को दर्शाती है, बल्कि भारत की दो प्राचीन सभ्यताओं सिंधु घाटी (हड़प्पा) और आहड़ के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों की नई कड़ी भी खोल रही है।

पुरातत्वविदों को उम्मीद है कि इस इलाके में और भी स्थलियां मिल सकती हैं, जो यह साबित करेंगी कि प्राचीन काल में इन सभ्यताओं के बीच केवल भौगोलिक दूरी थी, लेकिन व्यापार और संस्कृति के माध्यम से ये एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी थीं। यह खोज भारतीय इतिहास के उस पन्ने को पुख्ता करती है, जहां ग्रामीण आहड़ संस्कृति और शहरी हड़प्पा संस्कृति के लोग आपस में संवाद और व्यापार करते थे।

दो सभ्यताओं का मिलन केंद्र बना नागौर

जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के पुरातत्व विशेषज्ञ रामेंद्र देवड़ा के अनुसार, नागौर के पास करीब 500 गुणा 500 मीटर के क्षेत्र में आहड़ संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थान आहड़ की अन्य ज्ञात स्थलियाें से करीब 150 किमी दूर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थान सिंधु घाटी सभ्यता (जो राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान में फैली थी) और आहड़ संस्कृति (मेवाड़ क्षेत्र) के बीच व्यापारिक केंद्र के रूप में मौजूद रहा होगा।

मिट्टी के बर्तनों ने खोले राज

इस नई साइट की पहचान आहड़ संस्कृति की विशिष्ट शैली वाले बर्तनों से हुई है। सर्वेक्षण में मिले अवशेषों की खासियत ही इसके तार आहड़ संस्कृति से जुड़े होने की बात साबित कर रहे हैं।

लाल-काले बर्तन: यहां से मिले मिट्टी के बर्तनों के अवशेष कटोरा और बड़ा घड़ा, जिस पर सफेद रंग की पेंटिंग है, जो आहड़ संस्कृति की सिग्नेचर शैली है।

चर्ट पत्थर के औजार: नुकीले चर्ट पत्थर के अवशेष भी मिले हैं, जिनका उपयोग प्राचीन काल में औजार बनाने या आग जलाने के लिए किया जाता था। ये अवशेष भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में मिली आहड़ साइट्स के बिल्कुल समान हैं।

ग्रामीण से शहरीकरण की ओर बढ़ता समाज

विशेषज्ञों का कहना है कि जहां हड़प्पा अपनी शहरी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी, वहीं आहड़ एक समृद्ध ग्रामीण संस्कृति थी। नागौर में मिले साक्ष्य बताते हैं कि यह ग्रामीण संस्कृति धीरे-धीरे शहरीकरण की ओर कदम बढ़ा रही थी। आहड़ संस्कृति में 18 से 20 प्रकार के अनाजों की खेती के सबूत मिले हैं। यहां के लोग तकनीकी दक्ष थे और धातुओं के जेवरात व कपड़ों का उपयोग करते थे। इस संस्कृति की साइट्स में किलेनुमा दीवारें भी मिली हैं, जो एक संगठित समाज या केंद्रीकृत शासन की ओर इशारा करती हैं।

त्रिकोणीय संबंध की संभावना

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह नई खोज राजस्थान की तीन प्रमुख संस्कृतियों के बीच संबंधों को समझने में मदद करेगी। नागौर में मिली आहड़ संस्कृति की साइट से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नजदीकी स्थल 240 किमी है।

  1. आहड़ संस्कृति: दक्षिण-पूर्वी राजस्थान (अजमेर, उदयपुर, राजसमंद)।
  2. सिंधु घाटी सभ्यता: पश्चिमी राजस्थान और गुजरात।
  3. गणेश्वर-जोधपुरा संस्कृति: उत्तर-पूर्वी राजस्थान (जयपुर, झुंझुनूं, सीकर)।

ये भी पढ़ें

अलवर, नीमराणा व भिवाड़ी के 37 औद्योगिक जोन में चलेंगी ई-बसें, कॉरिडोर भी बनेंगे
अलवर
E-Bus Corridor

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 May 2026 07:53 am

Published on:

14 May 2026 07:52 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: आहड़ और हड़प्पा संस्कृति का 4000 साल पुराना संबंध उजागर, मिट्टी के बर्तनों ने खोला इतिहास का राज

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर के जंगलाें में विलुप्त हुए गिद्धों की वापसी, उडन गिलहरी भी खूब

indian vulture
उदयपुर

सोने की खरीद पर ब्रेक! उदयपुर के सर्राफा बाजार में बढ़ी चिंता, रिसाइक्लिंग और लाइटवेट ज्वेलरी का ट्रेंड तेज

Gold prices likely to rise
उदयपुर

BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा दावा: ‘AI से बन सकता है उदयपुर फाइल्स जैसा वीडियो’, मीडिया ट्रायल पर भड़के

Rajasthan BJP Chief Madan Rathore Claims Udaipur Files Video
उदयपुर

Rajasthan: एक लाख रुपए रिश्वत लेते जीपीएफ का वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार, डेथ क्लेम पास करने की एवज में मांगे थे डेढ़ लाख

udaipur bribery case shekhar mathuria arrest
उदयपुर

रिसॉर्ट ने किया सरकारी जमीन कब्जा, जल संसाधन विभाग ने जड़ा ताला

ग्रामीणों ने वन भूमि, पहाड़ी कटान और सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.