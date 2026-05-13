BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा दावा: ‘AI से बन सकता है उदयपुर फाइल्स जैसा वीडियो’, मीडिया ट्रायल पर भड़के

Madan Rathore Statement: उदयपुर जिले के दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को मंगलवार को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। वे मंगलवार दोपहर में पत्रकारों से रूबरू हुए थे। उदयपुर शहर भाजपा में गुटबाजी, आपसी आरोप-प्रत्यारोप को लेकर किए गए सवाल पर राठौड़ ने कहा कि सारी स्थिति जानकारी में है और मैंने इस पर संज्ञान भी लिया है। आगे कभी भी भाजपा में ऐसा नहीं होगा। भाजपा हमारा परिवार है और घर में बात कर ली।