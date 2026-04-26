BJP नेत्री से ब्लैकमेलिंग-बलात्कार के आरोपों के बीच मची खलबली, दिग्गज नेता से शिकायत के बाद बढ़ी सियासी हलचल

शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि पुलिस जांच में वीडियो को असली बताया गया, फिर भी संबंधित नेत्री की पार्टी कार्यक्रमों में मौजूदगी बनी हुई है। इससे नाराज होकर कई महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रमों से दूरी बनाने लगे हैं। साथ ही जिला कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष पर पुराने मामलों को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं।