Udaipur Honey Trap Case: पुलिस के नाम से धमकाती, डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाली युवतियों ने कई लोगों को बनाया शिकार

बताया गया कि आरोपी युवतियां पहले लोगों से दोस्ती बढ़ाती थीं और विश्वास जीतने के बाद उनकी निजी जानकारी जुटाती थीं। इस दौरान वे पीड़ितों के मोबाइल फोन से परिवार, पत्नी और अन्य करीबी रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर भी हासिल कर लेती थीं। बाद में इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल दबाव बनाने और ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता था। आरोपी 26 वर्षीय सुल्तानपुरी निठारी नई दिल्ली हाल हर्ष नगर मल्लातलाई निवासी कृष्णा देवी गौतम और 22 वर्षीय ट्रांसपोर्ट ऑथोर्टी हिमगिरी एन्कलेव बुरारी उत्तरी दिल्ली हाल संतनगर उत्तरी दिल्ली निवासी कशिश कुमारी भारद्वाज रिमांड पर है। 13 जून तक रिमांड पर है।