Udaipur: स्पा सेंटर पर मिली युवती ने कराई थी दोस्ती, डॉक्टर को हनीट्रैप में फंसाने के मामले में मिला दिल्ली कनेक्शन

Rajasthan Crime News: उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाकर 25 लाख रुपए वसूलने और 10 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग करने के मामले में नया खुलासा हुआ। गिरफ्तार की गई दोनों युवतियां दिल्ली की बताई जा रही हैं। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि डॉक्टर की पहचान इन युवतियों से शहर के एक स्पा सेंटर के माध्यम से हुई थी। इस खुलासे के बाद शहर के स्पा सेंटर फिर से जांच के दायरे में हैं।