Spa Center Raid: जयपुर के 2 स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा, 3 युवतियों समेत 8 लोग गिरफ्तार

जयपुर पुलिस पिछले कुछ समय से स्पा सेंटरों की आड़ में संचालित अवैध गतिविधियों और बिना अनुमति चल रहे हुक्का बारों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। हाल ही में डीसीपी साउथ की स्पेशल टीम और ईस्ट जिले की पुलिस ने महेश नगर, सोडाला, श्याम नगर और जवाहर सर्कल क्षेत्र में कई स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियों के आरोप में 32 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं अशोका मार्ग स्थित एक कैफे में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार का भी खुलासा हुआ, जहां से हुक्के, चिलम और फ्लेवर जब्त किए गए थे। पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर ग्राहकों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी।