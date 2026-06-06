6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Rajasthan: देह व्यापार से मुक्त होकर 14 साल की नाबालिग ने सुनाई आपबीती तो छलक पड़े आंसू, बोली ‘भगवान ने मेरी सुन ली’

Jhalawar News: झालावाड़ में मानव तस्करी और देह व्यापार के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 14 साल की नाबालिग को गिरोह के चंगुल से मुक्त कराया, जिसने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाते हुए बताया कि कैसे नौकरी के झांसे में उसे मुंबई ले जाकर देह व्यापार में धकेल दिया था।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

Jun 06, 2026

Human Traffacking Female Accused

आरोपियों को पकड़कर ले जाती पुलिस टीम (फोटो: पत्रिका)

Human Trafficking Racket Exposed: मैंने सोचा था कि मुंबई जाकर अच्छा काम करूंगी और परिवार की मदद कर पाऊंगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि गरीबी की कीमत मुझे अपना जिस्म देकर चुकानी पड़ेगी।' यह कहते हुए पीड़िता की आंखें भर आई। हाल ही में झालावाड़ नावाड़ पुलिस ने उसे देह व्यापार कराने वाले एक गिरोह के चंगुल से मुक्त कराया है। 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने बताया कि वह पांच भाइयों और छह बहनों में से एक है। बचपन में पिता शराब की लत के कारण गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। इलाज के खर्च ने परिवार को कर्ज में डुबो दिया।

इसी दौरान परिवार की परिचित रामकन्याबाई, जिसे बस्ती में लोग 'बुआजी' कहते थे, उसे अपने साथ बूंदी ले गई। वहां कुछ वर्षों तक घरेलू काम कराने के बाद उसने मुंबई में अच्छे रोजगार और अधिक कमाई का लालच दिया।

मां की आर्थिक मजबूरी और परिवार की खराब स्थिति को देखते हुए पीड़िता उसकी बातों में आ गई। मुंबई पहुंचने पर उसे कई अन्य लड़कियों के साथ फ्लैट में रखा गया। वहां हनीफ नाम का व्यक्ति लड़कियों को पुलिस से बचने के तरीके सिखाता था और उम्र और पहचान बदलकर बताने की हिदायत देता था। शुरुआत में उसे डांस बार में भेजा लेकिन जल्द ही ग्राहकों के साथ होटलों और कमरों में भेजा जाने लगा।

बुआ समझा, वही जिंदगी की सौदागर निकली

धीरे-धीरे वह देह व्यापार के दलदल में धकेल दी गई। बदले में केवल रहने की जगह, दो वक्त की रोटी और कपड़े मिलते थे। विरोध करने या रोने पर धमकियां दी जाती थीं। घरवालों से संपर्क करने की भी अनुमति नहीं थी। हाल ही में पुलिस कार्रवाई के दौरान वह मुक्त हुई। झालावाड़ लौटने पर उसे पता चला कि उसके पिता का वर्षों पहले ही निधन हो चुका है। नाबालिग कहती है कि जिस महिला को उसने बुआ समझा, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सौदागर निकली।

नौकरी का दिया था झांसा

परिवार का भरोसा जीत चुकी रामकन्याबाई ने पहले घरेलू काम के बहाने और बाद में नौकरी का झांसा देकर पीड़िता को मुंबई भेज दिया, जहां वह मानव तस्करी और देह व्यापार के नेटवर्क में फंस गई। भगवान ने मेरी सुन ली' : पीड़िता कहती है कि पुलिस की कार्रवाई उसके लिए नई जिंदगी लेकर आई। अब वह आजाद है, लेकिन उसके मन में एक सवाल आज भी बाकी है, क्या उसका खोया हुआ बचपन कभी | लौट पाएगा?

Jaipur: कबूतरों के लिए कूलर खरीदने पहुंचे युवक ने की थी भाजपा नेता की हत्या, 150 CCTV फुटेज बनी सुराग

ये भी पढ़ें
bjp leader murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jun 2026 07:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Rajasthan: देह व्यापार से मुक्त होकर 14 साल की नाबालिग ने सुनाई आपबीती तो छलक पड़े आंसू, बोली ‘भगवान ने मेरी सुन ली’

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

घर-घर छानबीन से बेची गईं लड़कियां मिलीं, पुलिस ने बचाया

पुलिस ने एक ठोस कार्रवाई करते हुए बस्तियों में बेची गईं लड़कियों का पता लगाया और उन्हें मुक्त कराया। इस अभियान में सहायक उप निरीक्षक मदनलाल गुर्जर और हैड कांस्टेबल बाबूलाल की अहम भूमिका रही, जिन्होंने पिछले एक माह के दौरान कई बस्तियों में घर-घर जाकर गहन छानबीन की और महत्त्वपूर्ण सुराग जुटाए।
झालावाड़

बारिश में बेहाल यात्री और मजदूर, शहर में शेड की दरकार

मानसून की दस्तक के साथ ही शहर में यात्रियों और मजदूरों की परेशानियां फिर सामने आने लगी हैं
झालावाड़

लोगों की सेहत के साथ पर्यावरण को भी दे रहे जीवन

बढ़ती गर्मी को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय अधिक से अधिक पौधे लगाना और उन्हें संरक्षित करना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष अपनी क्षमता के अनुसार पौधे लगाए और उन्हें बड़ा करने का संकल्प ले, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है।
झालावाड़

राजस्थान से मुंबई ले जाकर बेचते थे नाबालिग लड़कियां, मानव तस्करी गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार, बताई पूरी प्लानिंग

Human Trafficking Gang
झालावाड़

बरसात में बच्चों की परीक्षा, 565 स्कूल और 1126 आंगनबाड़ी भवन जर्जर

नों पर पानी भरने और असुरक्षित रास्तों के कारण बच्चों का स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है।
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.