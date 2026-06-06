Rajasthan: देह व्यापार से मुक्त होकर 14 साल की नाबालिग ने सुनाई आपबीती तो छलक पड़े आंसू, बोली ‘भगवान ने मेरी सुन ली’

Human Trafficking Racket Exposed: मैंने सोचा था कि मुंबई जाकर अच्छा काम करूंगी और परिवार की मदद कर पाऊंगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि गरीबी की कीमत मुझे अपना जिस्म देकर चुकानी पड़ेगी।' यह कहते हुए पीड़िता की आंखें भर आई। हाल ही में झालावाड़ नावाड़ पुलिस ने उसे देह व्यापार कराने वाले एक गिरोह के चंगुल से मुक्त कराया है। 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने बताया कि वह पांच भाइयों और छह बहनों में से एक है। बचपन में पिता शराब की लत के कारण गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। इलाज के खर्च ने परिवार को कर्ज में डुबो दिया।