Jaipur: कबूतरों के लिए कूलर खरीदने पहुंचे युवक ने की थी भाजपा नेता की हत्या, 150 CCTV फुटेज बनी सुराग

मनोहरपुर/शाहपुरा। जयपुर जिले के मनोहरपुर कस्बे में भाजपा नेता एवं कबाड़ व्यवसायी रामावतार असवाल उर्फ पप्पू की हत्या के मामले का पुलिस ने मात्र तीन दिन में खुलासा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश या आपराधिक दुश्मनी नहीं, बल्कि कबूतरों के लिए पुराना कूलर खरीदने को लेकर हुआ मामूली विवाद था, जिसने खूनी रूप ले लिया। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने बताया कि 1 जून की देर शाम श्याम मार्केट स्थित कबाड़ गोदाम में रामावतार असवाल की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।