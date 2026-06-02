Jaipur: BJP नेता की गला रेतकर निर्मम हत्या, कबाड़ गोदाम में मिला खून से लथपथ शव; इलाके में तनाव!

पुलिस के अनुसार, हत्या की यह वारदात सोमवार देर रात को अंजाम दिए जाने की आशंका है। मंगलवार सुबह जब स्थानीय लोग कबाड़ गोदाम के पास से गुजरे, तो उन्होंने अंदर शव पड़ा देखा। इसकी सूचना तुरंत मनोहरपुर थाना पुलिस को दी गई। मामला एक राजनीतिक दल के नेता से जुड़ा होने और हत्या की क्रूरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी तुरंत दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जब घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, तो मृतक के गले पर गहरे जख्म मिले, जिससे साफ था कि उन पर किसी पैने हथियार से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। मृतक की शिनाख्त मनोहरपुर निवासी रामवतार असवाल के रूप में हुई। वे क्षेत्र में काफी लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, जिससे उनकी स्थानीय लोगों के बीच अच्छी पहचान थी।