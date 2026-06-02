Jaipur: BJP नेता की गला रेतकर निर्मम हत्या, कबाड़ गोदाम में मिला खून से लथपथ शव; इलाके में तनाव!

जयपुर के मनोहरपुर में बीजेपी नेता रामवतार असवाल की हत्या के बाद घटनास्थल पर जुटी पुलिस और ग्रामीणों की भीड़।
BJP Leader Murder In Jaipur: जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर थाना इलाके में मंगलवार सुबह उस समय भारी सनसनी फैल गई, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक स्थानीय नेता और भाजपा एससी मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रामवतार असवाल का शव कबाड़ के एक गोदाम में लहूलुहान हालत में मिला। प्रारंभिक जांच और घटनास्थल के हालातों को देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस वारदात की खबर आग की तरह फैलते ही पूरे क्षेत्र में भारी तनाव, सनसनी और स्थानीय ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है।
पुलिस के अनुसार, हत्या की यह वारदात सोमवार देर रात को अंजाम दिए जाने की आशंका है। मंगलवार सुबह जब स्थानीय लोग कबाड़ गोदाम के पास से गुजरे, तो उन्होंने अंदर शव पड़ा देखा। इसकी सूचना तुरंत मनोहरपुर थाना पुलिस को दी गई। मामला एक राजनीतिक दल के नेता से जुड़ा होने और हत्या की क्रूरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी तुरंत दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जब घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, तो मृतक के गले पर गहरे जख्म मिले, जिससे साफ था कि उन पर किसी पैने हथियार से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। मृतक की शिनाख्त मनोहरपुर निवासी रामवतार असवाल के रूप में हुई। वे क्षेत्र में काफी लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, जिससे उनकी स्थानीय लोगों के बीच अच्छी पहचान थी।
घटना के बाद मौके पर हजारों की संख्या में ग्रामीण, परिजन और भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए निम्स (NIMS) अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। इसके साथ ही एफएसएल (FSL) और डॉग स्क्वायड की टीमों को मौके पर बुलाकर घटनास्थल से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य और फिंगरप्रिंट जुटाए गए हैं।
इस निर्मम हत्याकांड से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर घटनास्थल के पास ही धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक हत्यारों को बेनकाब कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे और शव का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मनोहरपुर कस्बे और आंदोलन स्थल पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है।
जयपुर ग्रामीण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस कबाड़ गोदाम के आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि सोमवार रात को संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा सके। इसके अलावा, मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और हालिया दिनों में हुई किसी रंजिश के एंगल पर भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का दावा किया है, हालांकि अभी तक हत्या के पीछे के पुख्ता कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।
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