Rajasthan BJP : अल्पसंख्यक मोर्चे की नई कार्यकारिणी घोषित, यहां देखें 71 नेताओं की जंबो सूची

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा - File PIC
भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने नए प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस नई जंबो कार्यकारिणी में पूरे राजस्थान के सभी संभागों और जिलों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए 71 सक्रिय नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की इस नई टीम का गठन संगठन की रीढ़ को मजबूत करने और राज्य की सभी अल्पसंख्यक जातियों व वर्गों के बीच पार्टी की जन-कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। इस सूची में पुराने और अनुभवी चेहरों के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे पार्टी का यह मोर्चा धरातल पर अधिक ऊर्जावान नजर आ सके।
इस नई कार्यकारिणी में शीर्ष सांगठनिक पदों पर नियुक्त किए गए नेताओं और उनके गृह जिलों की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है:
आज के आधुनिक राजनीतिक युग में सोशल मीडिया और डिजिटल कनेक्टिविटी की भूमिका को सर्वोपरि मानते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने अपनी मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी और अनुसंधान विंग में अत्यंत सक्रिय कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। इस विंग का ढांचा इस प्रकार तय किया गया है:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मन की बात' कार्यक्रम और केंद्र सरकार की 'नमो एवं सरल ऐप' जैसी महत्वाकांक्षी डिजिटल पहलों को राजस्थान के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए इस जंबो लिस्ट में विशेष प्रभारियों और सह-संयोजकों की एक बड़ी फौज तैयार की गई है:
विभिन्न टेलीविजन डिबेट्स और सार्वजनिक मंचों पर भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण और पक्ष पूरी प्रामाणिकता के साथ रखने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चे ने रिकॉर्ड 19 प्रदेश प्रवक्ताओं को नियुक्त किया है। इस टीम में शामिल नेताओं के नाम इस प्रकार हैं:
इस पूरी लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें बालोतरा, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे सीमावर्ती और सुदूर जिलों के स्थानीय नेताओं को मुख्यधारा के पदों पर लाया गया है ताकि इन क्षेत्रों में पार्टी के जनाधार को सीधे तौर पर बढ़ाया जा सके। इस सूची की सूचना प्रतिलिपि भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी जमाल सिद्दीकी, डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल और सीताराम पोसवाल को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है।
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