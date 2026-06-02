Rajasthan BJP : अल्पसंख्यक मोर्चे की नई कार्यकारिणी घोषित, यहां देखें 71 नेताओं की जंबो सूची

भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने नए प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस नई जंबो कार्यकारिणी में पूरे राजस्थान के सभी संभागों और जिलों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए 71 सक्रिय नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की इस नई टीम का गठन संगठन की रीढ़ को मजबूत करने और राज्य की सभी अल्पसंख्यक जातियों व वर्गों के बीच पार्टी की जन-कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। इस सूची में पुराने और अनुभवी चेहरों के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे पार्टी का यह मोर्चा धरातल पर अधिक ऊर्जावान नजर आ सके।