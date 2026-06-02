सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला, वाहन मालिकों को 3 दिन का अल्टीमेटम- फिर होगी सीधी जब्ती, ज़रूर पढ़ें काम की खबर

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि कई असामाजिक तत्व अपने वाहनों में अवैध रूप से बड़े बदलाव करवाकर मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध परिवहन और अन्य गंभीर गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे अपराधियों और नियमों का मखौल उड़ाने वाले आम वाहन मालिकों पर नकेल कसने के लिए राजस्थान परिवहन विभाग अब पूरे प्रदेश में एक विशेष चेकिंग अभियान शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने राजस्थान के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTOs) और जिला परिवहन अधिकारियों (DTOs) को विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।