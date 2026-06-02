Rajasthan Politics : पीएम मोदी से मिले सीएम भजनलाल, राज्यसभा उम्मीदवार और मंत्रिमण्डल फेरबदल पर चर्चाएं हुई तेज!

Rajasthan Politics : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े विकास, सुशासन और जनकल्याण के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री की तीन माह में प्रधानमंत्री से यह तीसरी मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया जारी है और प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं।