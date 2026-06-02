ट्रेन से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, घटा किराया, जयपुर मंडल की 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें हुईं नियमित

Daily Jaipur-Sikar-Jaipur DEMU Train: नौकरी, पढ़ाई और रोजमर्रा के काम के लिए ट्रेन से अप-डाउन करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से स्पेशल ट्रेनों के नाम पर अधिक किराया चुकाने वाले यात्रियों को अब सामान्य किराए पर यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। रेलवे ने जयपुर मंडल में संचालित 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को नियमित श्रेणी में शामिल कर दिया है। इस फैसले से हजारों दैनिक यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और कई रूटों पर किराए में उल्लेखनीय कमी आएगी।