खुशखबरी: राजस्थान के गांवों में बिछेगा सड़कों का जाल, 151 KM रोड के लिए सरकार खर्च करेगी 68 करोड़

झालावाड़ जिले के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की लागत से 51.05 किलोमीटर लंबाई की 21 सड़कें, झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 31.15 किलोमीटर लंबाई की 26 सड़कें, जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 8.30 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलोमीटर लंबाई की सड़क, अलवर जिले के राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 33.55 किलोमीटर लंबाई की 19 विभिन्न सड़कों और ब्यावर जिले के जैतारण विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर लंबाई की 12 विभिन्न सड़कों के निर्माण की मंजूरी उप मुख्यमंत्री ने दी है।