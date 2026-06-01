Rajasthan Weather Update : राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, एक सप्ताह तक आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम केन्द्र के अनुसार वर्तमान में उत्तर-पूर्वी राजस्थान और दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर दो परिसंचरण तंत्र सक्रिय हैं। इनका प्रभाव सोमवार को बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में देखने को मिला। कहीं पर 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा के साथ मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश हुई तो कहीं पर आसमान में बादल छा गए और तापमान में गिरावट हुई। विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आंधी-बारिश की गतिविधियां आगामी सप्ताहभर जारी रह सकती हैं। इससे तापमान में बढ़ोतरी पर अंकुश लगेगा और गर्मी से राहत बनी रहेगी।