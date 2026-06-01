Rajasthan: अवैध खनन के विरोध में धरने पर बैठे ग्रामीणों पर फायरिंग, पांच को लगी गोली, पुलिस बल तैनात

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्रामीण लंबे समय से क्षेत्र में कथित अवैध खनन के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। दो दिन पहले प्रशासन की ओर से धरनास्थल पर लगाया गया टेंट हटवा दिया गया था। इसके बाद सोमवार को ग्रामीणों ने दोबारा धरना शुरू करने का प्रयास किया। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और कथित रूप से खनन माफियाओं की ओर से गोलीबारी कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोली चलने के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। गोलीबारी में घायल हुए लोगों को तत्काल स्थानीय लोगों की सहायता से कोटपूतली के राजकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचाया गया।