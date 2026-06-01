Electricity Supply: राजस्थान में अंधड़-तूफान से बिजली तंत्र को भारी नुकसान, 366 गांवों में बहाल हुई विद्युत आपूर्ति

Rajasthan Power Outage: जयपुर. प्रदेश के पूर्वी राजस्थान में शनिवार को आए तेज अंधड़, तूफान और बारिश ने विद्युत तंत्र को व्यापक नुकसान पहुंचाया। विशेष रूप से जयपुर विद्युत वितरण निगम (जेडीवीवीएनएल) के जयपुर और कोटा जोन में बड़ी संख्या में बिजली पोल, ट्रांसफार्मर और फीडर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि निगम की टीमों ने युद्धस्तर पर राहत एवं मरम्मत कार्य करते हुए अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी है।

तेज अंधड़ के कारण तीनों जोन क्षेत्रों में कुल 132 वितरण ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 1190 बिजली पोल गिर गए या नुकसानग्रस्त हो गए। इसके अलावा 25 फीडर (33 केवी) और 265 फीडर (11 केवी) भी प्रभावित हुए। इस वजह से प्रदेश के 387 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी।