जयपुर में SMS-जेकेलोन अस्पताल तक पहुंच रहा शोर, अब 3.72 करोड़ खर्च कर बनेंगे साउंडप्रूफ

Hospital Noise Control: जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और जेकेलोन अस्पताल में भर्ती मरीज भी शोर से परेशान है। शांत क्षेत्र होने के बाद भी यहां सड़कों पर दौड़ते वाहनों का शोर तय मानकों से कई गुना अधिक रिकॉर्ड किया गया है, जो मरीजों और नवजातों की सेहत के लिए खतरनाक है। इस शोर को रोकने के लिए अब नगर निगम इन दोनों अस्पतालों की बाहरी दीवारों पर साउंड बैरियर लगाएगा। इससे अस्पताल में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लग पाएगी।