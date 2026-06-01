जयपुर में ट्रैफिक पुलिस का नया ट्रायल बना मुसीबत, अचानक अल्बर्ट हॉल से SMS अस्पताल जाने का बदला रास्ता

जयपुर ट्रैफिक पुलिस की अचानक नई व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में वाहन चालक असमंजस की स्थिति में दिखाई दिए और उन्हें लंबा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नई व्यवस्था के तहत अल्बर्ट हॉल से धनवन्तरी मार्ग की ओर सीधे जाने वाले वाहनों का रास्ता बंद कर दिया गया। अब वाहन चालकों को त्रिमूर्ति सर्कल से होकर नारायण सिंह सर्कल तक जाना पड़ रहा है और वहां से सूचना केंद्र के सामने वाले मार्ग से होते हुए धनवन्तरी पहुंचना पड़ रहा है। ऐसे में पहले जहां कुछ ही मिनटों में तय होने वाला सफर अब लंबा और खर्चीला हो गया है।