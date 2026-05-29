जयपुर : राजमंदिर की गोल्डन जुबली पर खास तोहफा, सिने लवर्स को फ्री में दिखाई जाएंगी 5 सुपरहिट फिल्में

जयपुर। विश्व में फेमस राजमंदिर एक जून को अपनी गोल्डन जुबली मनाएगा। इसका उद्घाटन 1 जून 1976 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने किया था। वर्ष 1976 में यहां पहली फिल्म ‘चरस’ लगी, जिसमें मुख्य भूमिका में धर्मेन्द्र देओल और हेमा मालिनी रहे। राजमंदिर के मैनेजर अशोक तंवर और इंचार्ज अंकुर खंडेलवाल का कहना है कि राजमंदिर की गोल्डन जुबली पर एक जून को सिने लवर्स को राजमंदिर में नि:शुल्क पांच फिल्में दिखाई जाएगी। इसके लिए टिकट बिक्री शुरू हो चुकी है।