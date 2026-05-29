जयपुर के SMS स्टेडियम में एटीएस, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते का ऑपरेशन, 2 घंटे चला अभ्यास

सुबह करीब 11:30 बजे विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की टीमें अचानक स्टेडियम पहुंचीं। इसके बाद मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया और स्टेडियम के साउथ ब्लॉक को खाली कराया गया। खेल परिषद के कर्मचारियों को उनके कार्यालयों से बाहर निकाला गया, जबकि स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ी, कोच और अन्य लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। अचानक बढ़ी सुरक्षा गतिविधियों के कारण कुछ देर के लिए वहां अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई।