Rajasthan Weather: गंगापुर सिटी में नींबू के आकार के गिरे ओले, खैरथल में झमाझम बारिश, कई जिलों में बदला मौसम

वहीं अलवर जिले के बानसूर कस्बे में तेज आंधी के कारण बड़ा हादसा टल गया। तहसील कार्यालय के पीछे स्थित पीडब्ल्यूडी परिसर में लगे दो बड़े पेड़ टूटकर पास के एक मकान पर गिर गए। पेड़ गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि उस समय कोई व्यक्ति मकान की छत या बाहर मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मकान मालिक महेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि अचानक तेज आंधी के बीच दोनों पेड़ उखड़कर मकान पर गिर पड़े। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने संबंधित अधिकारियों से पेड़ हटाने की मांग की है।