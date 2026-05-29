Dungarpur : डीमिया बांध पर जल पूजन, डी-सिल्टिंग से बढ़ेगी जल क्षमता

लापिया गांव में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर - घर नल कनेक्शन दिए गए है। गांव में पानी की सप्लाई एक माह में एक बार ही हो पा रही है। जिससे लोगों की पीने व रोज़मर्रा के पानी की व्यवस्था को लेकर जान जोखिम में डालकर कुएं व हैंडपंप ही सहारा बने हुए। इसी प्रकार से जसपुर गांव में भी विगत एक माह से जलापूर्ति नहीं होने से लोगों को दूरदराज स्थित हैडपम्प की शरण लेनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल की समस्या को लेकर विभागीय अधिकारियों सहित जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर अवगत करवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जिससे परेशानी बढ़ रही हैं। लोगों ने स्थायी समाधान की मांग की हैं।