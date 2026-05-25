VLTD : 10 जून तक राजस्थान में सभी खनिज परिवहन वाहन में जीपीएस अनिवार्य, खनन विभाग की नई व्यवस्था

VLTD : डूंगरपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में अवैध खनन और खनिज परिवहन में हो रही गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने तकनीकी नवाचार किया है। अब खनिज परिवहन में उपयोग होने वाले सभी वाहनों में जीपीएस आधारित व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और आरएफआईडी उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया है। बिना जीपीएस लगे वाहनों को अब ई-रवन्ना जारी नहीं किया जाएगा। विभाग की इस नई व्यवस्था से खनिज परिवहन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल निगरानी में आ जाएगी।