Banswara Honeytrap : होटल में बुलाकर बनाए संबंध, फिर बलात्कार की धमकी देकर ऐंठ पैसे, आरोपी महिला गिरफ्तार

गिरोह की महिला सदस्य सोशल मीडिया के जरिए युवकों से संपर्क कर उन्हें होटल में बुलाती थी। बाद में महिला आरोपी बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर भारी रकम वसूलती थी। इसमें गिरोह के साथी भी फोन कर हनीट्रेप मामले में फंसे व्यक्ति पर दवाब बनाते थे। महिला के खिलाफ दर्ज शिकायत के अनुसार 21 मई को इंस्टाग्राम आईडी से लड़की ने एक लड़के को मैसेज कर जिम ट्रेनिंग के नाम पर कोटा बुलाया। बाद में एक होटल में बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए और रात में ही घरवाले के आने का बहाना कर चली गई। इसके बाद आरोपी महिला ने कहा कि उसके घर वालों को पता चल गया है, वह रिपोर्ट कराने के लिए बोल रहे हैं। महिला ने मामले को संभालने की बात कही।