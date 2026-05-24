Rajasthan: राजस्थान में हुई अनोखी शादी, टापू से निकली बारात, नाव में सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा

दूल्हा और बाराती पारंपरिक वेशभूषा में नाव में सवार होकर मालीपाड़ा गांव से डोकर किनारे की ओर रवाना हुए। नदी के बीच से गुजरती बारात को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में पहुंचे। बारातियों ने नाव के सफर के दौरान आदिवासी लोकगीत गाए और ढोल की थाप पर खुशियां मनाईं। कुछ दूरी तक नदी में सफर तय करने के बाद बाराती किनारे पहुंचे, जहां से सभी करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचे। मुख्य सड़क पर बारातियों के लिए वाहन खड़े किए गए थे। इसके बाद सभी बाराती वाहनों में सवार होकर आनंदपुरी कस्बे के पाड़ोला गांव पहुंचे, जहां विवाह की रस्में संपन्न हुईं।