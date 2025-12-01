Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan: दूल्हे ने लड़की के पिता को लौटा दिए टीके के 5 लाख, शगुन स्वरूप लिए 101 रुपए

बिराई गांव में विवाह समारोह में वर पक्ष ने टीका दस्तूरी में रखे गए 5 लाख में से सिर्फ 101 रुपए लेकर समाज में नई मिसाल पेश की।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 01, 2025

Jodhpur wedding news

शगुन के रूप में लिए 101 रुपए। फोटो- पत्रिका

बिराई। बारात में टीका दस्तूरी के रूप में रखे गए 5 लाख रुपए न लेकर वर पक्ष ने शगुन के रूप में केवल 101 रुपए लेकर समाजहित में अनुकरणीय मिसाल पेश की। कलावास के अखेसिंह सोढ़ा (विजयराज) की पुत्री की शादी थी। बारात उगमसिंह खींची निवासी घड़ाव जोधपुर से आई।

इस अवसर पर वर पक्ष ने समाज में एक सकारात्मक संदेश देने के लिए विशेष कदम उठाया। बारात में टीका दस्तूरी के रूप में 5 लाख रुपए रखे गए, जिसमें से वर पक्ष ने शगुन के रूप में केवल 101 रुपए ही लिए। इसके अतिरिक्त वधू पक्ष की ओर से मांस-मदिरा और गोल टेबल की परंपरा को पूरी तरह से बंद कर समाज में नई सोच को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर किशनसिंह, चैनसिंह, पदमसिंह मैलाणा, दलपतसिंह, अरविंदसिंह सोढ़ा, राजेंद्र सिंह, करणसिंह सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

शिक्षा कोष में किए भेंट

गौरतलब है कि इससे पहले पाली शहर में आयोजित एक विवाह समारोह में दूल्हे और उसके परिजनों ने भी समाज के समक्ष नई मिसाल कायम की थी। सुभाष नगर क्षेत्र निवासी पदम सिंह राणावत की भतीजी व हनुमान सिंह राणावत की पुत्री के विवाह में सामुजा आहोर से बारात आई।

दूल्हे जनक सिंह पुत्र नरपत सिंह उदावत को टीके में 2,51,000 रुपए दिए गए। दूल्हे व उसके पिता ने यह राशि वापस दुल्हन पक्ष को लौटा दी। उन्होंने कहा कि उनके लिए दुल्हन ही सबसे बड़ा धन है। इसके बाद वर-वधु पक्ष की ओर से राजपूत शिक्षा कोष में 11-11 हजार रुपए भेंट किए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: भूलकर भी ना करें ऐसी गलती, वरना आपकी बेटी के खाते में नहीं आएगी पुरस्कार की राशि, जानें पूरा मामला
सिरोही
balika protsahan puraskar yojana, balika protsahan puraskar yojana in Rajasthan, balika protsahan puraskar yojana Application Date, balika protsahan puraskar yojana Last Date, Gargi Award, Gargi Award in Rajasthan, Gargi Award Application Date, Gargi Award Last Date, Sirohi News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 07:13 pm

Published on:

01 Dec 2025 07:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: दूल्हे ने लड़की के पिता को लौटा दिए टीके के 5 लाख, शगुन स्वरूप लिए 101 रुपए

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 11 हजार केवी लाइन टूटकर घरेलू लाइन पर गिरी, 25-30 घरों में दौड़ा करंट, धमाके के साथ उपकरण जले

11000 kV line broke
जोधपुर

Rajasthan: नई स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट ट्रेन का दिल्ली से रेगिस्तान तक का सफर आज से, जैसलमेर-दिल्ली के बीच तेज रफ्तार कनेक्टिविटी

जोधपुर

Jodhpur: कन्फर्म टिकट की उम्मीदें बढ़ीं, 17 जोड़ी ट्रेनों में 31 दिसंबर तक 43 अस्थाई कोच जोड़े

जोधपुर

Rajasthan: स्कूल के बाहर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, बाल पकड़कर खींचा, बीच में आए बड़े पिता को पीटा

Minor girl molested
जोधपुर

आग नियंत्रण की अनूठी पहल: लगा रहे ये सिस्टम, इंसान होता है डीइलेक्ट्रीफाई, केमिकल फैलने नहीं देता आग

fire-control
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.