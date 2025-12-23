राजस्थान पुलिस की ट्रेनिंग में बड़ा बदलाव, पाठ्यक्रम में जोड़ा गया ‘व्यवहार’ अध्याय, आमजन से शालीनता बरतने की दी जाएगी शिक्षा

प्राचार्य अमित जैन के नेतृत्व में आरपीटीसी का आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है। हाल ही में संस्थान के बाहर नया साइन बोर्ड लगाया गया है, जो इसकी बदली हुई पहचान को दर्शाता है। 629 जवानों की हालिया पासिंग आउट परेड में पहली बार करीब 1400 परिजनों को आमंत्रित कर पुलिस और समाज के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत किया गया। जनवरी में लगभग 1500 नए जवानों का प्रशिक्षण बैच शुरू होगा। व्यवहार, संवेदनशीलता और आधुनिक प्रशिक्षण के समन्वय से आरपीटीसी जोधपुर राज्य में एक आदर्श प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उभर रहा है।