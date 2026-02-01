Jodhpur Gold-Silver Price: जोधपुर सर्राफा बाजार में 9300 रुपए गिरे सोने के भाव, चांदी भी सस्ती, जानें आज के ताजा भाव

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 630, शक्ति 617, डेयरी बेस्ट 602, पालीवाल 550, शुभम 580, नमन 600, क्षीर 625, पारस 620 रुपए प्रति किलोग्राम।

तेल : नेचुरल 2660, पोस्टलाइन 2520, सोना 2550, सिटीजन मूंगफली 2730, डायमंड 2830, फॉर्चून 2400, महाकोश 2350, श्रीजी 2280, विभोर 2280, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2650, इंजन मूंगफली फिल्टर 3050, वीर बालक सरसों 2700, सोया लोकल 2250, फोरविन सोयाबीन तेल 2340, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2460 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2460, पॉम ऑयल 2150 व कॉटन सीड ऑयल 2300-2350 रुपए प्रति टिन।

जीरा मंडी : जीरा 20400-21400, ईसबगोल 10025-15000, सौंफ 7500-8450, धनिया 8000-9511, मैथी 4900-5200, पीली सरसों 7200-7600, रायड़ा 5700-6200, मूंग 6400-7405, मोठ 3800-3975 व ग्वार 4800-5250 रुपए प्रति क्विंटल।