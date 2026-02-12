राजस्थान बजट से सरकारी कर्मचारियों में निराशा, अधूरी रह गई ये उम्मीदें

राजस्थान बजट में महिला शिक्षा को लेकर किसी विशेष योजना या नवाचार की घोषणा नहीं की गई। ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन योजनाओं की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हो सकी। महिला शिक्षा समाज के समग्र विकास की आधारशिला है, ऐसे में इस क्षेत्र में विशेष पहल की जरूरत थी।