Rajasthan New Underpass: राजस्थान के इस शहर को 2 नए अंडरपास की सौगात, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

राज्य बजट में पीपीपी मोड पर शहर में बायो संयंत्र (बायोगैस) लगाने की पहल कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकती है। वर्तमान में शहर में ठोस कचरे के निस्तारण की बड़ी समस्या है। बायो संयंत्र लगने से घरेलू व बाजारों से निकलने वाला गीला कचरा वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस होगा और उससे बायोगैस व जैविक खाद तैयार की जा सकेगी। इससे कचरा ढेरों में कमी आएगी और दुर्गंध व प्रदूषण भी घटेगा।