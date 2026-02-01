11 फ़रवरी 2026,

जोधपुर

Gold-Silver Price: राजस्थान बजट के बाद जोधपुर सर्राफा बाजार में इतनी महंगी हुई चांदी, सोने ने भी दिया झटका

Gold-Silver Price Today: सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोना में प्रति दसग्राम 1400 रुपए, जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 7500 रुपए की तेजी दर्ज की गई।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 11, 2026

सोना-चांदी। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में बुधवार को मसाला फसल जीरा में मंदी व ईसब में तेजी दर्ज की गई। जीरा में प्रति क्विंटल 350-400 रुपए गिरावट व ईसब में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी दर्ज की गई । अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोना में प्रति दसग्राम 1400 रुपए, जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 7500 रुपए की तेजी दर्ज की गई।

सर्राफा भाव

स्टैंडर्ड सोना 1,61,400 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,60,400 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 2,73,500 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 2,65,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शाम 6.40 बजे)

अनाज भाव : ग्वारगम 10300-10350, ग्वार डिलीवरी 5600-5650, ग्वार लोकल 5200-5250, मूंग 5000-7500, मोठ 5000-5500, चना 5200-5300, सरसों 8500-9500, रायड़ा 6000-6200, काला तिल 9500-11000, तारामीरा 5200-5300, मतीराबीज 16000-18500, गेहूं 2800-4000, ज्वार 2800-3500, बाजरा 2200-2700, जौ 2450-2475 व मक्की 1800-2000 रुपए प्रति क्विंटल।

मण्डोर कृषि उपज मंडी

दलहन: दाल चना 7000-7400, मूंग मोगर 9500-10300, मूंग दाल 8800-10200, उड़द दाल 10000-10800, उड़द मोगर 10500-12700, काबली चना 7500-12000, मोठ मोगर 8200-8500, अरहर दाल 10500-13800, मसूर मल्का 6800-7200, काला मसूर 6900-7400, मौसमी चना 6500-7000, काला चना 7500 रुपए प्रति क्विंटल।

किराणा : धनिया 11000-14000, धनिया दाल 9000-11000, हल्दी निजामाबाद 17000-17500, हल्दी सांगली 18000-19000, मैथी 5800-6200, सिंघाड़ा 15000-28000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 20000-21000 व गोटा 36000-38000 रुपए प्रति क्विंटल
चीनी : 4200-4400 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)

गुड़ : 4100-4500 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 630, शक्ति 617, डेयरी बेस्ट 602, पालीवाल 550, शुभम 580, नमन 600, क्षीर 625, पारस 620 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2660, पोस्टलाइन 2520, सोना 2550, सिटीजन मूंगफली 2730, डायमंड 2830, फॉर्चून 2400, महाकोश 2350, श्रीजी 2280, विभोर 2280, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2650, इंजन मूंगफली फिल्टर 3050, वीर बालक सरसों 2700, सोया लोकल 2250, फोरविन सोयाबीन तेल 2340, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2460 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2460, पॉम ऑयल 2150 व कॉटन सीड ऑयल 2300-2350 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 19700-21725, ईसबगोल 10025-14000, सौंफ 7000-8000, धनिया 8000-9511, मैथी 5000-5330, पीली सरसों 7000-8000, रायड़ा 5500-5900, मूंग 6200-7300, मोठ 3800-4100 व ग्वार 4800-5250 रुपए प्रति क्विंटल।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

