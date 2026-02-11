Rajasthan Budget: 750 करोड़ का बड़ा एलान, उद्योगों को मिलेगी रफ्तार, लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल हब के लिए ये हुई घोषणा

750 करोड़ रुपए का बड़ा एलान करते हुए सरकार ने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है, जिन पर लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए फेज में 3600 हेक्टेयर जमीन विकसित की जाएगी। इस परियोजना पर अगले दो वर्षों में 600 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। ऐसे में कुल 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे।