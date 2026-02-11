11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

एम्स जोधपुर ने छाती की पसलियों से बाहरी कान बनाया, 100 बच्चों के लगाए, ऐसे बनाते हैं बाहरी कान

एम्स जोधपुर के नाक, कान व गला रोग (ईएनटी) विभाग के डॉक्टर्स छाती की पसलियों से कार्टिलेज निकालकर उसका बाहरी कान बना रहे हैं और ऐसे बच्चों के लगा रहे हैं, जिनके जन्मजात बाहरी कान यानी पिन्ना नहीं होता है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

kamlesh sharma

Feb 11, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जोधपुर। एम्स जोधपुर के नाक, कान व गला रोग (ईएनटी) विभाग के डॉक्टर्स छाती की पसलियों से कार्टिलेज निकालकर उसका बाहरी कान बना रहे हैं और ऐसे बच्चों के लगा रहे हैं, जिनके जन्मजात बाहरी कान यानी पिन्ना नहीं होता है। ऐसे बच्चों को कम सुनाई देता है, जिससे कम समझ में आता है। इससे उनकी स्पीच भी स्पष्ट नहीं होती। अब तक एम्स में 100 से अधिक बच्चों के बाहरी कान बनाकर लगाए हैं। 60 बच्चे अभी कतार में हैं, जिनकी एक साल की वेटिंग है।

बाहरी कान प्रत्यारोपित करने वाले करीब 50 प्रतिशत बच्चों में एम्स ने कान में बोन कंडक्शन इंप्लांट मशीन भी लगाई है ताकि बच्चे अच्छी तरह से सुन सकें। यह मशीन 5.50 लाख रुपए की आती है। यह मशीन किसी योजना में शामिल नहीं है। मरीज को खुद पैसे देने पड़ते हैं। जन्मजात बच्चों के अलावा जलने और दुर्घटना में घायल हुए मरीजों के लिए भी बाहरी कान बनाकर लगाया जाता है ताकि उनका रंग-रूप प्रभावित न हो।

ऐसे बनाते हैं बाहरी कान

एम्स के ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. अमित गोयल और डॉ. कपिल सोनी ने बताया कि छाती की पसलियाें में कोमल हड्डी होती है जिनकाे मोड़ सकते हैं। इसलिए पसलियों के हिस्से से बाहरी कान तैयार किया जाता है। उसके बाद सर्जरी करके त्वचा के अंदर बाहरी कान को फिट कर दिया जाता है। छह महीने में बाहरी कान त्वचा के अंदर काफी विकसित हो जाता है। फिर डॉक्टर्स त्वचा से कान को बाहर निकाल देते हैं।

कॉकलियर इंप्लांट फ्री है तो यह क्यों नहीं

जिन बच्चों के कान नहीं होता, उनकी श्रवण शक्ति कमजोर होती है। डॉक्टर्स को ऐसे बच्चों को बोन कंडक्शन इंप्लांट मशीन लगानी ही पड़ती है। साढ़े पांच लाख रुपए की मशीन होने के कारण गरीब लोग वहन नहीं कर पाते। दिसम्बर और जनवरी में दो छोटे गरीब बच्चों के लिए दो भामाशाह ने पैसे दिए थे।

एम्स प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र इस मशीन को लिखकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शामिल करने की बात कही है। कॉकलियर इंप्लांट भी 5.50 लाख रुपए का आता है लेकिन सरकारी योजना में फ्री है और कई अस्पतालों में लगाया जाता है जबकि बोन कंडक्शन इंप्लांट मशीन भी इतने ही रुपए की है और फ्री नहीं है।

10 डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी

एम्स ने गत सप्ताह बाहरी कान बनाने पर देशभर के 10 डॉक्टर्स के लिए हैंड्स ऑन वर्कशॉप रखी, जिसमें जर्मनी से सिलिकोन मंगवाकर उस पर बाहरी कान बनाने की प्रेक्टिस करवाई गई। यह एशिया में इस तरह की पहली वर्कशॉप थी। अब से डॉक्टर अपने अस्पतालों में जाकर बाहरी कान की सर्जरी कर पाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 11:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / एम्स जोधपुर ने छाती की पसलियों से बाहरी कान बनाया, 100 बच्चों के लगाए, ऐसे बनाते हैं बाहरी कान

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दीया कुमारी बजट 2026 कर रही हैं पेश

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Railways Holi Gift : रेलवे का तोहफा, 1 मार्च से चलेगी लालकुआं-राजकोट होली स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

Railways Gift Lalkuan-Rajkot Holi special train to run from 1 March halting at these stations
जोधपुर

पत्रिका फागोत्सव : सूर्यनगरी के गांधी मैदान में उतरा वृंदावन, भक्ति में डूबा जोधपुर

Patrika Fagotsav, Patrika Fagotsav in Jodhpur, Patrika Fagotsav in Gandhi Maidan, Patrika Fagotsav in Sardarpura, Patrika Fagotsav in Rajasthan
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: 15 दिन बाद भी नहीं सुलझी साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत की गुत्थी, इस बात से परेशान है SIT

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa latest news, Sadhvi Prem Baisa update news, Sadhvi Prem Baisa today news, death of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, murder of Sadhvi Prem Baisa, Jodhpur news, Rajasthan news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा का मर्डर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

राजस्थान में ‘सियासी हलचल’, वसुंधरा राजे के समर्थन में गूंजे नारे तो अलग राह चले गजेंद्र सिंह शेखावत, तस्वीर वायरल

Former Chief Minister Vasundhara Raje in Jodhpur, Former Chief Minister Vasundhara Raje, Gajendra Singh Shekhawat, Jodhpur News, Rajasthan News, Rajasthan Politics, BJP Politics
जोधपुर

निगहबान- सुनो सरकार, फलोदी को फलोदी ही रहने दीजिए

Phalodi, Phalodi District, Correct Name of Phalodi, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit Article, Sandeep Purohit News, फलोदी, फलोदी जिला, फलोदी की सही नाम, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित आर्टिकल, संदीप पुरोहित न्यूज, निगहबान, निगहबान न्यूज, nighaban, nighaban news
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.