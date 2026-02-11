एम्स जोधपुर ने छाती की पसलियों से बाहरी कान बनाया, 100 बच्चों के लगाए, ऐसे बनाते हैं बाहरी कान

जोधपुर। एम्स जोधपुर के नाक, कान व गला रोग (ईएनटी) विभाग के डॉक्टर्स छाती की पसलियों से कार्टिलेज निकालकर उसका बाहरी कान बना रहे हैं और ऐसे बच्चों के लगा रहे हैं, जिनके जन्मजात बाहरी कान यानी पिन्ना नहीं होता है। ऐसे बच्चों को कम सुनाई देता है, जिससे कम समझ में आता है। इससे उनकी स्पीच भी स्पष्ट नहीं होती। अब तक एम्स में 100 से अधिक बच्चों के बाहरी कान बनाकर लगाए हैं। 60 बच्चे अभी कतार में हैं, जिनकी एक साल की वेटिंग है।