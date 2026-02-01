10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

पत्रिका फागोत्सव : सूर्यनगरी के गांधी मैदान में उतरा वृंदावन, भक्ति में डूबा जोधपुर

'पत्रिका फागोत्सव' में निखरे श्रद्धा, भक्ति और लोकसंस्कृति के रंग, भावपूर्ण भजनों ने श्रद्धालुओं को किया भक्ति रस में सराबोर

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 10, 2026

Patrika Fagotsav, Patrika Fagotsav in Jodhpur, Patrika Fagotsav in Gandhi Maidan, Patrika Fagotsav in Sardarpura, Patrika Fagotsav in Rajasthan

कार्यक्रम में झूमतीं महिलाएं। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। फाल्गुन मास की आध्यात्मिक सुगंध और बसंत ऋतु की बयार के बीच राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित ‘पत्रिका फागोत्सव’ सोमवार को सरदारपुरा स्थित खचाखच भरे गांधी मैदान में भव्य, भक्तिमय और रंगारंग वातावरण में संपन्न हुआ।

श्रद्धा, संगीत और लोकसंस्कृति के अनुपम संगम से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में गोवत्स राधा-कृष्ण महाराज की ओर से प्रस्तुत भावपूर्ण भजनों ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। उनके सुमधुर कंठ से निकले फाग, होली और कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे और वातावरण वृंदावनमय हो गया।

राजस्थान पत्रिका के संपादक संदीप पुरोहित ने कहा कि पत्रिका फागोत्सव आयोजन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय लोक परंपराओं, धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करना है। सत्संग भवन ट्रस्ट व कुंज महोत्सव आयोजन समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने अतिथियों एवं संतों का स्वागत किया।

लोक वाद्यों की मधुर थाप पर झूमे श्रद्धालु

पारंपरिक भक्तिमय मारवाड़ी होरिया, चंग, तबला, झांझ, ढोल-नगाड़ों सहित अन्य लोक वाद्यों की मधुर थाप पर प्रस्तुत भक्ति गीतों ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं को झूमने पर विवश कर दिया।

मैं ना ना करते हार गई रंगडार गयो सांवरिया…

गोवत्स राधा-कृष्ण महाराज ने पत्रिका फागोत्सव कार्यक्रम का आगाज ‘झोली को भर लो भक्तों रंग गुलाल से, होली खेलांगा आपां गिरधर गोपाल से…’ गीत से किया, जिससे समूचा माहौल वृंदावनमय हो उठा। ‘रे महीनो फागण रो सांवरिया थ्हारी आळूं आवै रे…’, ‘सांवरियो है सेठ म्हारी राधाजी सेठानी है…’, ‘मोहन आओ तो सही…’, ‘माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी…’ जैसे आध्यात्मिकता से ओतप्रोत भजनों ने शहरवासियों को आध्यात्मिक अनुभूति कराई।

यह वीडियो भी देखें

कार्यक्रम में ‘मैं ना ना करते हार गई रंगडार गयो सांवरिया…’, ‘रंग भर कैसे होली खेलूं रे ईन सांवरिया रे संग…’, ‘कान्हा मत मारे पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे…’ की प्रस्तुतियों ने फागोत्सव को नई ऊंचाइयां दीं। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण प्रमुख संतों के सान्निध्य में ठाकुरजी संग पुष्प होरी रहा। ‘फूलां री होळी खेलो रे सांवरिया, वृंदावन रो रंग लाग्यो’, ‘आज ब्रज में होरी रे रसिया’ और ‘श्याम पधारो फागुन आयो’ जैसे भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु स्वतः ही झूम उठे।

ये भी पढ़ें

Bharatpur: भरतपुर के गर्ल्स हॉस्टल में मचा हड़कंप, 13 छात्राएं अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर, जांच कमेटी गठित
भरतपुर
Bharatpur Girls Hostel, Bharatpur Girls Hostel News, Bharatpur Girls Hostel Latest News, Students fall ill in Bharatpur Girls Hostel, Bharatpur News, Rajasthan News, भरतपुर गर्ल्स हॉस्टल, भरतपुर गर्ल्स हॉस्टल न्यूज, भरतपुर गर्ल्स हॉस्टल लेटेस्ट न्यूज, भरतपुर गर्ल्स हॉस्टल में छात्राएं बीमार, भरतपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 09:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / पत्रिका फागोत्सव : सूर्यनगरी के गांधी मैदान में उतरा वृंदावन, भक्ति में डूबा जोधपुर

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sadhvi Prem Baisa: 15 दिन बाद भी नहीं सुलझी साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत की गुत्थी, इस बात से परेशान है SIT

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa latest news, Sadhvi Prem Baisa update news, Sadhvi Prem Baisa today news, death of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, murder of Sadhvi Prem Baisa, Jodhpur news, Rajasthan news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा का मर्डर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

राजस्थान में ‘सियासी हलचल’, वसुंधरा राजे के समर्थन में गूंजे नारे तो अलग राह चले गजेंद्र सिंह शेखावत, तस्वीर वायरल

Former Chief Minister Vasundhara Raje in Jodhpur, Former Chief Minister Vasundhara Raje, Gajendra Singh Shekhawat, Jodhpur News, Rajasthan News, Rajasthan Politics, BJP Politics
जोधपुर

निगहबान- सुनो सरकार, फलोदी को फलोदी ही रहने दीजिए

Phalodi, Phalodi District, Correct Name of Phalodi, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit Article, Sandeep Purohit News, फलोदी, फलोदी जिला, फलोदी की सही नाम, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित आर्टिकल, संदीप पुरोहित न्यूज, निगहबान, निगहबान न्यूज, nighaban, nighaban news
जोधपुर

Rajasthan Roadways: रोडवेज बस में अचानक भरा धुंआ, सामान लेकर खिड़कियों से कूदे यात्री, VIRAL हुआ वीडियो

Rajasthan Roadways, Jodhpur Roadways Bus, Smoke in Roadways Bus, Short Circuit in Roadways Bus, Jodhpur News, Rajasthan News Rajasthan Roadways Latest News, Rajasthan Roadways Breaking News, Roadways Bus Latest News
जोधपुर

Asaram News: आसाराम को लेकर आई बड़ी खबर, अब नहीं मिलेगा कोई मौका, 16 फरवरी से हाईकोर्ट में डे-टू-डे सुनवाई

Rajasthan High Court Asaram Case
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.