पत्रिका फागोत्सव : सूर्यनगरी के गांधी मैदान में उतरा वृंदावन, भक्ति में डूबा जोधपुर

कार्यक्रम में ‘मैं ना ना करते हार गई रंगडार गयो सांवरिया…’, ‘रंग भर कैसे होली खेलूं रे ईन सांवरिया रे संग…’, ‘कान्हा मत मारे पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे…’ की प्रस्तुतियों ने फागोत्सव को नई ऊंचाइयां दीं। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण प्रमुख संतों के सान्निध्य में ठाकुरजी संग पुष्प होरी रहा। ‘फूलां री होळी खेलो रे सांवरिया, वृंदावन रो रंग लाग्यो’, ‘आज ब्रज में होरी रे रसिया’ और ‘श्याम पधारो फागुन आयो’ जैसे भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु स्वतः ही झूम उठे।