राजस्थान में ‘सियासी हलचल’, वसुंधरा राजे के समर्थन में गूंजे नारे तो अलग राह चले गजेंद्र सिंह शेखावत, तस्वीर वायरल

जोधपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार दोपहर जोधपुर पहुंचीं। उसी फ्लाइट में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सवार थे। दोनों एयरपोर्ट पर एक साथ बाहर निकले तो सियासी चर्चाएं तेज हो गईं। इसके बाद वसुंधरा राजे के समर्थन में नारेबाजी होने लगी, जबकि शेखावत वहां से अलग वाहन में सवार होकर रवाना हो गए।