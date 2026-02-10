निगहबान- सुनो सरकार, फलोदी को फलोदी ही रहने दीजिए

सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ नाम परिवर्तन राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित रहे हैं, पर उनका उद्देश्य सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को पुनर्स्थापित करना बताया गया। लेकिन हमारे फलोदी शहर का मामला इन सबसे अलग और कहीं अधिक चिंताजनक है। यहां नाम बदलने या सुधारने की मांग जनता से नहीं, बल्कि स्वयं सरकार की एक गंभीर त्रुटि से जुड़ी है। ऐतिहासिक, भाषाई और प्रशासनिक रूप से जिस शहर का नाम ‘फलोदी’ है, उसे राजस्थान सरकार ने अपने ही गजट नोटिफिकेशन में ‘फलौदी’ दर्ज कर दिया। जब कांग्रेस सरकार ने नए जिले बनाए थे तो 5 अगस्त, 2023 को जारी गजट नोटिफिकेशन में यह त्रुटि हो गई। यह कोई साधारण वर्तनी की गलती नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की स्मृति और शहर की पहचान से खिलवाड़ करने जैसा है।