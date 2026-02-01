High Court : 43 साल बाद मिला न्याय, राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किए पेंशन लागू करने के आदेश

न्यायालय ने पेंशन नियम 1972 के नियम 49(2) के तहत कहा कि 10 साल की न्यूनतम सेवा का नियम बीमारी के कारण हटाए गए कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। इससे यह स्पष्ट होता है कि पेंशन पाने का अधिकार केवल सेवा की अवधि से नहीं, बल्कि हटाए गए कारणों पर भी निर्भर करता है। अदालत ने केंद्र सरकार को दो महीने के भीतर पेंशन की धनराशि भागीरथ सिंह के परिवार को जारी करने का निर्देश दिया है।