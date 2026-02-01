Thailand Princess: जसवंत थड़ा-मेहरानगढ़ फोर्ट की दीवानी हुई थाईलैंड की राजकुमारी, खुद के लिए खरीदी ऐसी चीज

सोमवार दोपहर उम्मेद भवन में लंच करने के बाद राजकुमारी जसवंत थड़ा पहुंचीं। इस दौरान किला रोड पर ट्रैफिक रोक दिया गया। राजकुमारी को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर पर्यटकों की भीड़ लग गई। इसके बाद वह मेहरानगढ़ किले पहुंचीं, जहां राजसी अंदाज में उनका और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया। सर्किट हाउस पर खरीदारी के बाद वह फिर से उम्मेद भवन पहुंचीं, जहां डिनर और रात्रि विश्राम किया।