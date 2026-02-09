Sonam Wangchuk: जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक का हुआ बुरा हाल, पत्नी को बताया अपना दर्द, वायरल हुआ मैसेज

जेल में अपने पति से मिलने पहुंचीं गीतांजलि को सोनम वांगचुक ने बताया कि यह उनके जीवन का सबसे ठंडा अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि लद्दाख जैसे ठंडे क्षेत्र के निवासी होने और अंटार्कटिका तक का अनुभव रखने के बावजूद, जोधपुर सेंट्रल जेल में रात के समय सीमेंट और पत्थर की बड़ी कोठरी में सोना सबसे कठिन रहा। कोठरी में करीब दस खिड़कियां हैं, जिनमें केवल लोहे की सलाखें हैं, शटर नहीं हैं। तेज हवा चलने पर तापमान का वास्तविक अहसास 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो दिल्ली में किसी पुल के नीचे सोने जैसा लगता है।