Sonam Wangchuk: जोधपुर सेंट्रल जेल से सोनम वांगचुक को लेकर आई बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

सोनम वांगचुक। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। लद्दाख के लेह में हिंसा के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही है। जेल में दूषित पानी से उसके पेट में दर्द की शिकायत बताई जा रही है। पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर कार्रवाई की मांग की है। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच कराकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार गीतांजलि आंगमो ने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पेश किया। इसमें अवगत कराया गया कि 126 दिन से जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक को पेट दर्द की शिकायत है। जेल के पानी की वजह से पेट दर्द हो रहा है। वह डॉक्टर से जांच कराना चाहता है, लेकिन जेल में विशेषज्ञ डॉक्टर जांच के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सोनम वांगचुक की हर सप्ताह जांच कराई जाए। साथ ही परिवार की ओर से उपलब्ध साफ पानी पीने के लिए देने की अनुमति दी जाए।
उधर, जेल प्रशासन के अनुसार जेल के डॉक्टर अब तक 21 बार सोनम वांगचुक की जांच कर चुके हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि वांगचुक की विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच कराई जाए। जेल प्रशासन को वांगचुक की सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ से जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दो फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि लेह में हिंसा के बाद गत वर्ष 26 सितंबर से सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में रासुका के तहत बंद है।
