Sonam Wangchuk: जोधपुर सेंट्रल जेल से सोनम वांगचुक को लेकर आई बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

उधर, जेल प्रशासन के अनुसार जेल के डॉक्टर अब तक 21 बार सोनम वांगचुक की जांच कर चुके हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि वांगचुक की विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच कराई जाए। जेल प्रशासन को वांगचुक की सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ से जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दो फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि लेह में हिंसा के बाद गत वर्ष 26 सितंबर से सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में रासुका के तहत बंद है।