Vishvendra Singh: विश्वेंद्र सिंह के ऐलान से खलबली, मोती महल पर रियासतकालीन झंडा फहराऊंगा, हिम्मत है तो रोकना मुझे

भरतपुर के पूर्व राजपरिवार में पिछले पांच सालों से चला आ रहा पारिवारिक विवाद सुलझने के कगार पर ही था कि मेरी पत्नी व बेटे ने भरतपुर का रियासतकालीन झंडा अभी तक नहीं लगाने के कारण ये विवाद फिर से उलझ गया है। या तो मेरी पत्नी व बेटा भरतपुर रियासत के झंडे को फिर से लगा दें, नहीं तो मैं स्वयं 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल के जन्मदिवस के अवसर पर मोती महल जाकर रियासतकालीन झंडा लगाऊंगा। हालांकि रियासतकालीन झंडे की रस्सी व तार काट दिया गया है। मैं तब भी झंडे को फहरा कर आऊंगा। किसी में हिम्मत है तो रोककर दिखा देना मुझे।