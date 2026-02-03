Gold-Silver Rate Effect : सोने-चांदी के रेट बढ़े तो आयुर्वेद की दवाएं क्यों हुई महंगी, जानें क्या है इनका कनेक्शन?

राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के उपाधीक्षक डॉ. चंद्रप्रकाश दीक्षित ने बताया कि आयुर्वेद में असाध्य और गंभीर रोगों में काम आने वाली अधिकांश औषधियों में सोने और चांदी की भस्म का उपयोग किया जाता है। ये भस्म सुपर एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में काम करती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती हैं। सोने-चांदी के भाव बढ़ने से इन भस्मों के निर्माण की लागत बढ़ गई है, जिसका सीधा असर दवाओं की कीमतों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी दवाएं हैं जिनकी कीमतों में हाल के समय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और मरीज महंगी दवा खरीदने से परहेज कर रहे हैं।