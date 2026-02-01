Bharatpur : भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी पर एफआईआर दर्ज, जानिए क्या था विवाद?

बताया जा रहा है कि मामला भौंडा गांव में लीज को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भौंडा गांव में कमलेश भड़ाना के नाम से लीज है। जिस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। शनिवार को लीज की जमीन पर काम कर रहे लोगों ने चारागाह जमीन पर पशु चरा रहे ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इसका ग्रामीणों ने विरोध किया तो उन पर फायरिंग भी की गई।