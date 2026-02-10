10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

भरतपुर में तेज गति से आई वैन ने बच्चे को कुचला, मौत, 4 दिन पहले कहा था-धीरे चलाया करो

चिकसाना थाने के गांव चारलीगंज में चार दिन पहले परिजनों ने जिस वैन चालक को गाड़ी धीरे चलाने के लिए समझाया था, उसी वैन के चालक ने गति से गाड़ी चलाकर सोमवार की देर शाम छह वर्षीय बच्चे को कुचल दिया। इससे बच्चे की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

भरतपुर

image

kamlesh sharma

Feb 10, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

भरतपुर। चिकसाना थाने के गांव चारलीगंज में चार दिन पहले परिजनों ने जिस वैन चालक को गाड़ी धीरे चलाने के लिए समझाया था, उसी वैन के चालक ने गति से गाड़ी चलाकर सोमवार की देर शाम छह वर्षीय बच्चे को कुचल दिया। इससे बच्चे की मौत हो गई।

मेघसिंह निवासी चारलीगंज ने एफआइआर दर्ज करवाते हुए बताया कि चार दिन पहले मैं अपने घर के सामने खड़ा हुआ था। तभी गांव का ही मानवेंद्र अपनी वैन से रेलवे पुलिया की तरफ आ रहा था। तभी मैंने उसे हाथ के इशारे से रोका और कहा कि भाई गांव के रास्तों पर छोटे बच्चों और लोगों का आवागमन रहता है।

सामने आया तो उड़ा दूंगा

गाड़ी को इतनी स्पीड में मत चलाया करो। तभी मानवेंद्र ने मेघसिंह से कहा कि स्पीड तो ऐसे ही रहेगी। तू और तेरे परिवार के लोग मेरे से सावधान रहना। अगर कोई मेरी गाड़ी के सामने आया तो, मैं उसे उड़ा दूंगा। उसके बाद मानवेंद्र मेघसिंह को जान से मारने की धमकी देकर चला गया।

सड़क किनारे खड़ा था मासूम

सोमवार शाम करीब 6 बजे मेरा भतीजा हर्ष (6) गांव की ही एक दुकान से सामान लेकर लौट रहा था। इसी दौरान मानवेंद्र रेलवे पुलिया से तेज स्पीड में वैन लेकर आया और सड़क किनारे खड़े हर्ष पर वैन चढ़ा दी और वैन को लेकर वहां से फरार हो गया।

मामला दर्ज, जांच जारी

हर्ष को अस्पताल लेकर जाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद हर्ष के परिजनों ने इसकी सूचना चिकसाना थाना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया। एएसआई अमर सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना आई थी। एफआइआर दर्ज कर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Hanumangarh: बेटे की मौत के बाद रोते-रोते थाने पहुंचा बुजुर्ग पिता, सूदखोरों को 3 लाख के चुकाए 30 लाख, फिर भी कर रहे डिमांड
हनुमानगढ़
Businessman Suicide Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 06:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर में तेज गति से आई वैन ने बच्चे को कुचला, मौत, 4 दिन पहले कहा था-धीरे चलाया करो

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur: भरतपुर के गर्ल्स हॉस्टल में मचा हड़कंप, 13 छात्राएं अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर, जांच कमेटी गठित

Bharatpur Girls Hostel, Bharatpur Girls Hostel News, Bharatpur Girls Hostel Latest News, Students fall ill in Bharatpur Girls Hostel, Bharatpur News, Rajasthan News, भरतपुर गर्ल्स हॉस्टल, भरतपुर गर्ल्स हॉस्टल न्यूज, भरतपुर गर्ल्स हॉस्टल लेटेस्ट न्यूज, भरतपुर गर्ल्स हॉस्टल में छात्राएं बीमार, भरतपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर के पूर्व राजघराने से सुखद खबर, आखिरकार पिता-पुत्र में हो गई सुलह!

former royal family Bharatpur big news Father Vishvendra Singh and son Anirudh Singh have finally reached a reconciliation
भरतपुर

Rajasthan Teacher : बिना टीईटी नहीं मिलेगा प्रमोशन, शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट की शर्तें लागू

Rajasthan No promotion without TET Supreme Court conditions apply to teachers
भरतपुर

Bharatpur Crime : भरतपुर में व्यापारी ने महिला से रखी एक शर्त, बोला- शारीरिक संबंध बनाओ तो मिलेंगे गहने

Bharatpur a businessman made a condition to a woman physical relationship with him and she would receive jewelry
भरतपुर

DLC Generation Facility : राजस्थान के ईपीएफ पेंशनधारकों के लिए नई सुविधा, जानिए क्या होंगे फायदे

Rajasthan EPF pensioners New facility know what benefits Doorstep Digital Life Certificate Generation facility
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.