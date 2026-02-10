Hanumangarh: बेटे की मौत के बाद रोते-रोते थाने पहुंचा बुजुर्ग पिता, सूदखोरों को 3 लाख के चुकाए 30 लाख, फिर भी कर रहे डिमांड

नोट में गौतम ने लिखा है कि 'उसे वीरेंद्र बेनीवाल, रामकुमार बेनीवाल निवासी सेक्टर नंबर पांच व कमल कंदोई साड़ी सेंटर से कुल तीन लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। इसमें एक लाख रुपए कमल कंदोई से लिए गए थे। आरोप है कि इन तीनों ने ब्याज के रुप में लाखो रुपए वसूल लिये। लेकिन उसके कागजात वापस नही किये। इतना ही नही ये लोग अतिरिक्त दस-दस लाख रुपए की मांग भी कर रहे थे और पिछले पांच वर्षों से परेशान कर रहे थे। आरोपी उसे जान से मारने की धमकिया दे रहे थे। इससे तंग आकर उसने आत्महत्या का कदम उठाया है। गौतम ने लिखा है कि उक्त तीनो आदमियो से परेशान होकर मैं खुद आत्महत्या कर रहा हूं। इन तीनो ने मेरे से तीस चालीस लाख रुपए ले लिए और मेरे कागजात देने से आनाकानी कर रहे थे।'