Ganganagar: पुत्रवधू की कथित प्रताड़ना नहीं हुई सहन… बुजुर्ग अधिवक्ता ने उठाया ये खौफनाक कदम

मारपीट से आहत होकर रामस्वरूप बिना बताए घर से निकल गए। दोपहर में उन्होंने अपने बड़े भाई तिलोकचंद को फोन कर आपबीती सुनाई और मानसिक रूप से परेशान होने की बात कही। कुछ समय बाद उन्होंने अंतिम बार बातचीत करते हुए आत्महत्या की बात कही। इसके बाद सूचना मिली कि रामस्वरूप ने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली।

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम में देरी को लेकर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। भादरा पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।