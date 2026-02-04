Hanumangarh News : पानी भरी बाल्टी में डूबने से मासूम की मौत, परिवार में मचा कोहराम

जानकारी के अनुसार, बच्ची की मां रुपा उस समय घर के कामों में व्यस्त थीं, जबकि पिता सचिन रोजी-रोटी कमाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर गया था। अनाशी अपने चार साल के बड़े भाई सिद्धार्थ के साथ घर के आंगन में खेल रही थी। खेलते-खेलते वह पानी से भरी बाल्टी के पास पहुंच गई। संतुलन बिगड़ने पर वह बाल्टी में गिर पड़ी और पानी में डूब गई।